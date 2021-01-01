Какая пенсия у Михаила Поплавского: названа сумма
Узнайте, какую пенсию получает артист.
Известный украинский певец и ректор с многолетним стажем, который недавно объявил об уходе со сцены, раскрыл размер своей пенсии. По словам знаменитости, как ректор с многолетним стажем он ежемесячно получает около 16 000 гривен. Об этом он рассказал в программе «Світське життя».
«У меня помощники получают и она «уходит» сразу. Я даже не знаю, думаю, что получаю как народный депутат, где-то около 16-17 тысяч», — поделился певец.
Также артист рассказал, как решил провести пенсию. Он собирается много отдыхать и заниматься бизнесом, а еще больше времени проводить со своим внуком.
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