Какая пенсия у Михаила Поплавского: названа сумма

Узнайте, какую пенсию получает артист.

Известный украинский певец и ректор с многолетним стажем, который недавно объявил об уходе со сцены, раскрыл размер своей пенсии. По словам знаменитости, как ректор с многолетним стажем он ежемесячно получает около 16 000 гривен. Об этом он рассказал в программе «Світське життя».

«У меня помощники получают и она «уходит» сразу. Я даже не знаю, думаю, что получаю как народный депутат, где-то около 16-17 тысяч», — поделился певец.

Также артист рассказал, как решил провести пенсию. Он собирается много отдыхать и заниматься бизнесом, а еще больше времени проводить со своим внуком.

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