ТОП-5 звезд, которые принимали наркотики

Жизнь этих знаменитостей чуть не погубила наркозависимость.

Наркомания среди звезд – распространенное явление. Многие знаменитости испортили свою карьеру, здоровье или семью из-за пагубной привычки. Предлагаем вам ознакомиться с подборкой звезд, чью жизнь и карьеру чуть не погубили наркотики.

Зак Эфрон

Читай также: Мэрилин Мэнсон сдался полиции: названа причина

Звезда фильмов «Спасатели Малибу» и «Папе снова 17» Зак Эфрон получил всемирную известность благодаря участию в киноленте под названием «Школьный мюзикл». Карьера актера быстро пошла в гору, а вместе с тем и уровень стресса. В 2013 году знаменитость прошел курсы лечения от алкоголизма и наркомании. Теперь же Эфрон ведет здоровый способ жизни и пьет только по праздникам.

Зак Эфрон Getty Images

Линдси Лохан

Звезда «Ловушки для родителей» Линдси Лохан стала популярной еще ребенком. Актриса не могла справиться со своей известностью, так как шесть раз проходила курс реабилитации. Также знаменитость заявляла, что подсознательно устраивала все свои дебоши, чтобы попасть в тюрьму. Ей казалось, что только лишение свободы угомонит ее хотя бы ненадолго. Отметим, что сейчас Лохан приняла ислам и развивает бизнес по продаже косметики и ювелирных украшений.

Линдси Лохан Getty Images

Роберт Дауни-младший

Читай также: Умер отец Роберта Дауни-младшего

Звезда «Железнго человека» Роберт Дауни-младший впервые попробовал наркотики в возрасте 8 лет. Ему их дал его отец Роберт Дауни-старший. В 1996 году знаменитость арестовали за хранение наркотиков и оружия, тогда он получил 16 месяцев тюрьмы.

Роберт Дауни-младший Getty Images

Маколей Калкин

Звезда рождественского фильма «Один дома» начал употреблять наркотики в 2010 году, поговаривают, что причиной этого стало расставание с актрисою Милой Кунис. Актер пристрастился к героину и галлюциногенам и устроил из своей квартиры на Манхэттене настоящий притон. Отметим, что актер культового фильма вылечился от зависимости только в прошлом году.

Маколей Калкин Getty Images

Бритни Спирс

Читай также: «Освободите из рабства!»: Мадонна выступила в поддержку Бритни Спирс

Известная американская певица Бритни Спирс начала употреблять наркотики в 2007 году, когда развелась с бывшим супругом Кевином Федерлайном. Исполнительница пристрастилась к алкоголю и наркотикам, сильно поправилась и побрила себя налысо. После чего ее поместили в психиатрическую клинику и признали недееспособной. Сейчас же она пытается лишить отца опеки над нею, так как он запрещает ей рожать и выходить замуж, а также контролирует все финансы.

Бритни Спирс Getty Images

Автор: Леся Сайко

Вам будет интересно прочитать на Ivona: