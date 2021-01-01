Папарацци сняли Пенелопу Круз и Хавьера Бардема во время их отдыха на пляже с детьми.

Как Пенелопа Круз отдыхает с мужем и детьми: В Сеть слили редкие фото Getty Images

Знаменитые испанские актеры и звездные супруги Пенелопа Круз и Хавьер Бардем не любят выставлять на показ личную жизнь и редко показывают снимки своих двух детей. Однако папарацци время от времени удается сфотографировать сына и дочь известной пары.

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Так, на днях в Сеть слили редкие кадры с отдыха звездного семейства. На свежих снимках 47-летняя Пенелопа, 52-летний Хавьер, 10-летний Леонардо и 7-летняя Луна запечатлены на одном из пляжей итальянского острова Сардиния.

Круз в голубом сдельном купальнике загорала на песке и наблюдала за тем, как ее не менее знаменитый муж Бардем играл с детьми.

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Напомним, что Пенелопа и Хавьер начали встречаться в 2007 году. Спустя три года они официально стали мужем и женой, сыграв свадьбу на Багамских островах в доме их общего друга.

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