Как Пенелопа Круз отдыхает с мужем и детьми: В Сеть слили редкие фото
Знаменитые испанские актеры и звездные супруги Пенелопа Круз и Хавьер Бардем не любят выставлять на показ личную жизнь и редко показывают снимки своих двух детей. Однако папарацци время от времени удается сфотографировать сына и дочь известной пары.
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Так, на днях в Сеть слили редкие кадры с отдыха звездного семейства. На свежих снимках 47-летняя Пенелопа, 52-летний Хавьер, 10-летний Леонардо и 7-летняя Луна запечатлены на одном из пляжей итальянского острова Сардиния.
Круз в голубом сдельном купальнике загорала на песке и наблюдала за тем, как ее не менее знаменитый муж Бардем играл с детьми.
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Напомним, что Пенелопа и Хавьер начали встречаться в 2007 году. Спустя три года они официально стали мужем и женой, сыграв свадьбу на Багамских островах в доме их общего друга.
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