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«Освободите из рабства!»: Мадонна выступила в поддержку Бритни Спирс

Певица призвала освободить Бритни Спирс из "тюрьмы".
«Освободите из рабства!»: Мадонна выступила в поддержку Бритни Спирс
«Освободите из рабства!»: Мадонна выступила в поддержку Бритни Спирс
instagram.com/madonna

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Известная поп-звезда Мадонна на своей странице в Инстаграм выложила сторис, в котором потребовала освободить Бритни Спирс от опеки ее отца, который почти 13 лет контролирует всю ее жизнь.

«Верните этой женщине ее жизнь. Рабство давно отменили! Смерть жадному патриархату, который веками творил это с женщинами. Это нарушение прав человека! Бритни, мы идем, чтобы вытащить тебя из тюрьмы!», — написала Мадонна.

Напомним, что певицы неоднократно сотрудничали. В 2003 году знаменитости устроили грандиозное шоу, поцеловавшись в губы перед зрителями. Поцелуй произошел на сцене во время церемонии вручения премии MTV Video Music Awards.

Мадонна и Бритни Спирс
Мадонна и Бритни Спирс
instagram.com

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Теги: Бритни Спирс, Мадонна, личная жизнь звезд, новости звезд, скандалы звезд
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Источник: Ivona

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