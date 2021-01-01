Адам Дьюриц рассекретил, как у него завязался роман с Дженнифер Энистон

Музыкант Адам Дьюриц и актриса Дженнифер Энистон начали встречаться из-за лжи общих друзей.

Солист американской рок-группы «Counting Crows» Адам Дьюриц вспомнил о начале романа со звездой ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон. Во время комментария Entertainment Tonight по поводу выхода тизера документального сериала «Темная сторона 90-х», 56-летний музыкант рассекретил, что его любовные отношения с актрисой начались со сговора их общих друзей.

Читай также: Татьяна Буланова встречается с младшим на 19 лет спортсменом

По словам, Адама он начал встречаться с Энистон в 1995 году после того, как его друзья заявили, что актриса без ума от него. Тоже самое о Дьюрице сказали и Дженнифер. Однако, роман пары продлился недолго. Поговаривают, что спустя два года певец состоял в отношениях с еще одной актрисой «Друзей» - Кортни Кокс.

«Мои друзья соврали мне и сказали, что она была от меня без ума. Те же самые люди солгали и ей, заявив, что она мне очень нравилась. Честно говоря, тогда я понятия не имел, кто она такая, потому что был в разъездах. Это продлилось недолго, но она милая девушка, очень забавная и очаровательная. И кстати, я ей нравился», - поделился воспоминаниями Дьюриц.

Адам Дьюриц и Дженнифер Энистон Getty Images

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​