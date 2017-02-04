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Белла Хадид впервые показала нового бойфренда

Модель закрутила роман с арт-директором.
Белла Хадид впервые показала нового бойфренда
Белла Хадид впервые показала нового бойфренда
instagram.com/bellahadid

24-летняя американская модель Белла Хадид впервые после романа с The Weeknd обнародовала своего бойфренда. Девушка опубликовала в своем Инстаграм фото их страстного поцелуя. Пара позировала на балконе с видом на Средиземное море.

«Время моей жизни. Здоровая, работаю, любима», – подписала кадр Хадид.

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Меньше чем за сутки публикация набрала больше двух миллионов лайков и почти десять тысяч комментариев.

Отметим, что звезда модельного бизнеса прилетела на Каннский кинофестиваль вместе с возлюбленным, которого зовут Марк Калман.  Их познакомили совместные друзья, а работает он арт-директором – разрабатывает обложки альбомов для знаменитостей. Парочку видели вместе еще в июне, они обедали в Нью-Йорке.

Стоит добавить, что возлюбленный модели далек от шоу-биза. У него всего три тысячи фолловеров в Инстаграме, а профиль является частным.

Белла Хадид и Марк Калман
Белла Хадид и Марк Калман
instagram.com/bellahadid

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Теги: Белла Хадид, личная жизнь звезд, романы звезд, новости, Каннский кинофестиваль
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Источник: Ivona

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