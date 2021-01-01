У разведенного Вакарчука появилась новая возлюбленная – СМИ

Кто стал новой избранницей Святослава Вакарчука после развода.

В Сети обсуждают новые подробности личной жизни Святослава Вакарчука. Журналисты программы «Викриття», что выходит каждую пятницу на телеканале LIVE, узнали, с кем у солиста «Океана Эльзы» появились новые отношения.

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Недавно певец Святослав Вакарчук заявил о своем разводе с Лялей Фонаревой, с которой был в отношениях более 20 лет. Однако сразу после разрыва в СМИ начала появляться информация о новой любви звезды.

Во время гастрольного тура с музыкальным проектом «Оранжерея», Вакарчука заметили в компании юной девушки, с которой артист держался за руки и нежно обнимался. Команде программы «Викриття» удалось выяснить, что это была молодая певица Виталина Мусиенко, которая сопровождала Святослава в поездке.

Святослав Вакарчук и Виталина Мусиенко скриншот из видео

Святослав Вакарчук и Виталина Мусиенко скриншот из видео

По другой версии, Святослав Вакарчук некоторое время находился в отношениях со своей творческой подопечной Кристиной Соловей. Их неоднократно замечали вместе на мероприятиях, а также во время отпусков за рубежом. Сама Кристина эту связь отрицает.

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