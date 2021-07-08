Певица SOE поддержала каминг-аут Меловина и публично выступила за права ЛГБТ

"Хейтят они, а стыдно мне" - написала артистка.

Украинская певица SOE публично ответила хейтерам лгбт-сообществ, написав в своем instagram большой пост о том, как стыдно ей в 21-м веке до сих пор слышать хейт в сторону секс-меньшинств.

“Ребята. 21 век. Демократическая страна... Вы это серьезно?????? Вы считаете, что кто-то должен согласовывать с вами свою ориентацию? Стыдно, что мы из советского союза вроде как вышли, а он из нас - до сих пор нет.“

Полный текст поста читайте по ссылке.

Также певица поддержала однополые браки, отметив, что любые отношения, вне зависимости от сексуальной ориентации, должны иметь право быть узаконенными, и даже коснулась темы усыновления детей нетрадиционными семьями.

SOE поддержала каминг-аут Меловина пресс-служба

В посте SOE также высмеяла комментарии тех, кто писал о пропаганде гомосексуализма, написав что “если пропаганда так влияет на “неокрепшие умы“ - тогда поцелуй Мадонны и Бритни, учитывая их влияние на тогдашнюю молодежь, должен был уложить в ряды “не таких“ огромное число народа.“

Напоследок певица рассказала, что в ее окружении довольно большое количество людей, которые состоят в нетрадиционных отношениях больше 10ти лет, но не могут открыться из-за неадекватного отношения к секс-меньшинам социума.

Соцсети бурно отреагировали на пост, высказывая самые противоположные мнения:

SOE поддержала каминг-аут Меловина instagram.com/soe.in.ua

SOE поддержала каминг-аут Меловина instagram.com/soe.in.ua

Напомним, недавно певица SOE издала новый трек “Ретроградный меркурий“, который на YouTube за первые 3 дня набрал более 1 млн. просмотров.

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