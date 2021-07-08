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Женский портал
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Певица SOE поддержала каминг-аут Меловина и публично выступила за права ЛГБТ

Комментариев: 4
"Хейтят они, а стыдно мне" - написала артистка.
SOE поддержала каминг-аут Меловина
SOE поддержала каминг-аут Меловина
Прес-служба

Украинская певица SOE публично ответила хейтерам лгбт-сообществ, написав в своем instagram большой пост о том, как стыдно ей в 21-м веке до сих пор слышать хейт в сторону секс-меньшинств.

“Ребята. 21 век. Демократическая страна... Вы это серьезно?????? Вы считаете, что кто-то должен согласовывать с вами свою ориентацию?  Стыдно, что мы из советского союза вроде как вышли, а он из нас - до сих пор нет.“

Полный текст поста читайте по ссылке.

Также певица поддержала однополые браки, отметив, что любые отношения, вне зависимости от сексуальной ориентации,  должны иметь право быть узаконенными, и даже коснулась темы усыновления детей нетрадиционными семьями. 

SOE поддержала каминг-аут Меловина
SOE поддержала каминг-аут Меловина
пресс-служба
В посте SOE также высмеяла комментарии тех, кто писал о пропаганде гомосексуализма, написав что “если пропаганда так влияет на “неокрепшие умы“ - тогда поцелуй Мадонны и Бритни, учитывая их влияние на тогдашнюю молодежь,  должен был уложить в ряды “не таких“ огромное число народа.“

Напоследок певица рассказала, что в ее окружении довольно большое количество людей, которые состоят в нетрадиционных отношениях больше 10ти лет, но не могут открыться из-за неадекватного отношения к секс-меньшинам социума. 

Соцсети бурно отреагировали на пост, высказывая самые противоположные мнения:

SOE поддержала каминг-аут Меловина
SOE поддержала каминг-аут Меловина
instagram.com/soe.in.ua
 
SOE поддержала каминг-аут Меловина
SOE поддержала каминг-аут Меловина
instagram.com/soe.in.ua

Напомним, недавно певица SOE издала новый трек “Ретроградный меркурий“, который на YouTube за первые 3 дня набрал более 1 млн. просмотров.

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Теги: шоу-биз, SOE, Меловин, каминг-аут
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Комментариев (4)
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Отсортировать по дате Вниз
русский  (аноним)  08.07.2021, 17:57
Оценка:  0
русский
Пусть Потап с Меловином устроят ей двойное проникновение!
гость  (аноним)  08.07.2021, 16:33
Оценка:  0
гость
На самом деле меловин обосрался с этим поцелуем, но этого еще не понял
гость  (аноним)  08.07.2021, 16:26
Оценка:  0
гость
Согласовывать не нужно, но и не нужно это показывать на каждом углу, особенно в стране где каждый день погибает солдат на Донбасе, автомат в руки на передовую одноглазого, пусть там показывает свои каминг-ауты.
гость  (аноним)  08.07.2021, 16:00
Оценка:  +1
гость
Самотычка-пи3дализка!
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