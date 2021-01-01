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СМИ рассекретили стоимость гардероба Тины Кароль

Сколько Тина Кароль тратит на одежду и какие бренды выбирает.
СМИ рассекретили стоимость гардероба Тины Кароль
СМИ рассекретили стоимость гардероба Тины Кароль
instagram.com/tina_karol

Папарацци программы «Викриття» на телеканале LIVE узнали, сколько стоят вещи, в которых певица Тина Кароль посетила Казахстан. Недавно артистка провела неделю в городе Алматы, где занималась продвижением альбома.

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Ежедневно на публике Кароль появлялась в новых нарядах, стоимость которых достигает десятков тысяч гривен. Так, самой дорогой вещью с той поездки оказалась пижама от Louis Vuitton, которую звезда дополнила босоножками с собственной линии обуви от бренда Kachorovska. Образ обошелся Тине в более 100000 гривен.

Сколько стоит гардероб Тины Кароль
Сколько стоит гардероб Тины Кароль
Скриншот из видео

Сколько стоит гардероб Тины Кароль
Сколько стоит гардероб Тины Кароль
Скриншот из видео

Не намного дешевле получился образ «черной пантеры» - сочетание обтягивающих боди и леггинсов от Louis Vuitton. За этот лук Кароль пришлось заплатить около 70 000 гривен.

В то же время дизайнерский наряд из трикотажного поло и лосин в фирменных логотипах стоит 105 000 гривен. Его звезда дополнила бюджетными аксессуарами - сумкой-бананкой за 1300 грн, и обувью за 5200 грн из собственной коллекции.

Сколько стоит гардероб Тины Кароль
Сколько стоит гардероб Тины Кароль
Скриншот из видео

Сколько стоит гардероб Тины Кароль
Сколько стоит гардероб Тины Кароль
скриншот из видео

Если подсчитать стоимость всех вещей, в которых украинская исполнительница появлялась на публике в Казахстане, то общая сумма достигнет полумиллиона гривен. Однако не исключено, что брендовые вещи певица получает на условиях бартера - ее неоднократно называли амбассадором Louis Vuitton.

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Теги: Тина Кароль, наряды звезд, гардероб звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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