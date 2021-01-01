СМИ рассекретили стоимость гардероба Тины Кароль

Сколько Тина Кароль тратит на одежду и какие бренды выбирает.

Папарацци программы «Викриття» на телеканале LIVE узнали, сколько стоят вещи, в которых певица Тина Кароль посетила Казахстан. Недавно артистка провела неделю в городе Алматы, где занималась продвижением альбома.

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Ежедневно на публике Кароль появлялась в новых нарядах, стоимость которых достигает десятков тысяч гривен. Так, самой дорогой вещью с той поездки оказалась пижама от Louis Vuitton, которую звезда дополнила босоножками с собственной линии обуви от бренда Kachorovska. Образ обошелся Тине в более 100000 гривен.

Сколько стоит гардероб Тины Кароль Скриншот из видео

Сколько стоит гардероб Тины Кароль Скриншот из видео

Не намного дешевле получился образ «черной пантеры» - сочетание обтягивающих боди и леггинсов от Louis Vuitton. За этот лук Кароль пришлось заплатить около 70 000 гривен.

В то же время дизайнерский наряд из трикотажного поло и лосин в фирменных логотипах стоит 105 000 гривен. Его звезда дополнила бюджетными аксессуарами - сумкой-бананкой за 1300 грн, и обувью за 5200 грн из собственной коллекции.

Сколько стоит гардероб Тины Кароль Скриншот из видео

Сколько стоит гардероб Тины Кароль скриншот из видео

Если подсчитать стоимость всех вещей, в которых украинская исполнительница появлялась на публике в Казахстане, то общая сумма достигнет полумиллиона гривен. Однако не исключено, что брендовые вещи певица получает на условиях бартера - ее неоднократно называли амбассадором Louis Vuitton.

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