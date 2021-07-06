Шэрон Стоун заподозрили в романе с 25-летним рэпером

63-летняя звезда «Основного инстинкта» встречается с RMR.

Популярная американская актриса Шэрон Стоун, которая несколько месяцев назад раскрыла множество личных тайн в своих мемуарах, спровоцировала слухи о романе с младшим почти на 40 лет рэпером.

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В последнее время папарацци часто видят 63-летнюю исполнительницу роли Кэтрин Трамелл в «Основном инстинкте» с 25-летним RMR (Румор). Молодой музыкант в рамках своего сценического образа постоянно скрывает лицо под балаклавой.

Актриса и рэпер вместе посещают развлекательные заведения Лос-Анджелеса. Недавно пару заметили в ресторане Delilah and The Highlight Room, где они танцевали под хип-хоп и обнимались на публике.

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Однако, по словам источника издания Page Six, между Шэрон и RMR скорее дружба, чем любовные отношения. Певец уважает актрису и обожает фильм «Казино», в котором она сыграла. Звезды уже несколько месяцев вместе проводят свободное время.

«RMR уважает ее и думает, что она чертовски крутая. Они сейчас наслаждаются обществом друг друга, тусуются и прекрасно проводят время вместе. Они на одной частоте, и это очень уникальная дружба», - поделился инсайдер.

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