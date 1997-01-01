Дуглас Бут позвал замуж бывшую девушку

Звезды фильма «Красавица для чудовища» решили пожениться.

Британский актер Дуглас Бут сделал предложение своей коллеге актрисе Бел Паули. Счастливым событием звездная пара поделилась на своих страницах в Инстаграм, где актеры выложили совместные снимки.

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Также 29-летняя «Секретных агентов» похвасталась помолвочным кольцом с огромным бриллиантом. Предположительно, предложение руки и сердца состоялось на пикнике, который организовал Дуглас.

Отметим, что впервые влюбленные встретились в 2016 году, тогда их отношения вспыхнули как спичка, а впоследствии пара рассталась. Видимо, звезды не смогли долго быть порознь и снова сошлись.

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