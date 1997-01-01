Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дуглас Бут позвал замуж бывшую девушку

Звезды фильма «Красавица для чудовища» решили пожениться.
Дуглас Бут позвал замуж бывшую девушку
Дуглас Бут позвал замуж бывшую девушку
Getty Images

Британский актер Дуглас Бут сделал предложение своей коллеге актрисе Бел Паули. Счастливым событием звездная пара поделилась на своих страницах в Инстаграм, где актеры выложили совместные снимки.  

Читай также: ТОП-5 звезд, которые пытались совершить самоубийство

Также 29-летняя «Секретных агентов» похвасталась помолвочным кольцом с огромным бриллиантом. Предположительно, предложение руки и сердца состоялось на пикнике, который организовал Дуглас.

Отметим, что впервые влюбленные встретились в 2016 году, тогда их отношения вспыхнули как спичка, а впоследствии пара рассталась. Видимо, звезды не смогли долго быть порознь и снова сошлись.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Бел Паули, Дуглас Бут, личная жизнь звезд, новости, предложение выйти замуж, предложение руки и сердца
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь