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СМИ рассекретили, кто из политиков-мужчин делает макияж

Комментариев: 2
Эксперт рассказала, кто из украинских нардепов «наводит красоту» с помощью косметических средств.
СМИ рассекретили, кто из политиков-мужчин делает макияж
СМИ рассекретили, кто из политиков-мужчин делает макияж
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Визажистка украинских звезд и экспертка программы «Викриття» на телеканале LIVE Илона Омельченко рассказала, кто из украинских политиков-мужчин регулярно делает макияж и какой косметикой пользуются нардепы для того, чтобы выглядеть привлекательнее.

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Так, недавно СМИ заметили, как председателю партии «Слуга народа» Александру Корниенко личный визажист накладывает ему на лицо тон и припудривала кожу. Эксперт программы обьяснила, что такая ситуация - абсолютная норма для украинских политиков. По словам Илоны Омельченко, бьюти-услугами пользуются Виталий Кличко, Александр Скичко, Денис Шмыгаль и экс-президент Петр Порошенко.

«На мужчинах макияж всегда заметен, ведь у них достаточно грубая кожа. По внешнему виду Александра Скичко понятно, что он часто пользуется косметическими средствами - он выглядит эффектно. Похоже, что он пользуется увлажняющим помадой, и, вероятно, прокрашивает ресницы так, чтобы это было незаметно. Мне кажется, его собирает профессиональный визажист, ведь и брови у него всегда в идеальном состоянии», - рассказала Омельченко.

Александр Скичко
Александр Скичко
Скриншот из видео

Ежедневно приходится пользоваться косметикой и тем, кто имеет лысину или бороду. В частности, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

«Залысины приходится постоянно припудривать, чтобы они выглядеть прилично. Пудры разные, однако средство для мужчины обязательно должен быть без эффекта отбеливания. Денис Шмыгаль выбирает правильный косметическое средство. Похоже, что он пользуется люксовым вариантом, стоимость которого составляет примерно 1500 грн», - отметила эксперт.

«Что касается Петра Порошенко - понятно, что ему регулярно накладывают тон: его отбеленная кожа и слой пудры очень заметны. Похоже, что у него и у его жены Марины все же разные мастера визажа - ее кожа всегда выглядит естественно, чего не скажешь о нем», - прокомментировала визажистка.

Петр Порошенко и Марина Порошенко
Петр Порошенко и Марина Порошенко
Скриншот из видео

Виталий Кличко же, по мнению Омельченко, использует бронзатор, чтобы выглядеть загорелее и моложе.

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Теги: украинские политики, разоблачение, мужской макияж, Александр Скичко, Петр Порошенко, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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Svet_LED    06.07.2021, 20:46
Оценка:  0
Svet_LED
Хто б їм совісті підпудрив
B5    06.07.2021, 14:42
Оценка:  +1
B5
Что касается Петра Порошенко - понятно, что ему регулярно накладывают тон: его отбеленная кожа и слой пудры очень заметны.....рыло пропитое под слой пудры не спрячешь...
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