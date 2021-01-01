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Натали Портман задумалась о переезде из США: Где будет жить актриса

Натали Портман решила купить дом в другой стране.
Натали Портман задумалась о переезде из США: Где будет жить актриса
Натали Портман задумалась о переезде из США: Где будет жить актриса
Getty Images

Звезда фильма «Черный лебедь, американская актриса израильского происхождения Натали Портман размышляет над переездом в другую страну. Об этом сообщил изданию Woman's Day новый агент кинозвезды по недвижимости.

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По его словам, Натали влюбилась в Австралию после того, как провела там несколько месяцев во время съемок фильма «Тор: Любовь и гром». Актриса попросила агента найти хороший дом в Сиднее, где бы она смогла жить с мужем Бенджамином Мильпье и двумя детьми.

«Она ищет очень приличный особняк – такие стоят недешево, но она настроена серьезно. Недавно я устраивал для нее просмотр нескольких вариантов, и мы встретились лично», – поделился агент. 

Мужчина добавил, что во время съемок Портман жила в особняке за 7,8 млн долларов с пятью спальнями, теннисным кортом и бассейном.

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Теги: Натали Портман
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Источник: ivonа bigmir)net

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