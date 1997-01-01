Гвен Стефани выходит замуж

Певица подала документы на оформление брака.

Блейк Шелтон и Гвен Стефани сделали большой шаг к семье – подали заявление на оформление брака.

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Согласно официальным документам, пара решила зафиксировать брак в штате Оклахома. Подробности предстоящей свадьбы не разглашаются, но официально заключить брак влюбленные смогут в течении 10 дней. Многие предполагают, что церемония бракосочетания состоится 4 июля.

Отметим, что недавно Стефани намекнула, что подготовка к свадьбе идет полным ходом.

«Я думаю, что в списке гостей не будет много музыкантов. Это будут мои мама и папа, и еще несколько родственников. Мы с нетерпением ждем этого.

Я думаю, что у нас не будет обручального кольца», - сказала певица.

Напомним, что в октябре 2020 года состоялась помолвка звездной пары.

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