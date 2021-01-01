Экс-невеста Козловского заявила, что не видит себя в роли матери

Рамина Эсхакзай не хочет рожать детей, однако готова взять на воспитание ребенка школьного возраста из детдома.

Ведущая YouTube-программы “Ходят слухи“, участница телешоу “Холостяк 5“ и бывшая возлюбленная Виталия Козловского Рамина Эсхакзай дала интервью для программы “Люкс Подкаст“.

Читай также: ТОП-10 звездных украинок с экзотической внешностью

Вместе с ведущим Славой Деминым она обсудила тему “чайлдфри“. 29-летняя звезда заявила, что не видит себя в роли матери. Однако, не исключает, что в будущем может поменять свое мнение.

“В моей системе координат никогда не было представления картинки мира с мужем, с детьми и с животиком. Я когда об этом думаю и представляю себя в этой роли, у меня это вызывает негативные эмоции“, - призналась Рамина.

Девушка добавила, что у нее сейчас нет эмоциональных сил для того, чтобы рожать и растить маленького ребенка, но она готова взять из детского дома мальчика или девочку школьного возраста.

“Когда я представляю, что рядом со мной взрослый ребенок, то это для меня в удовольствие. Я готова рассмотреть вариант, чтобы не рожать ребенка, а взять его с детского дома. У меня нет эмоциональных сил для того, чтобы воспитать ребенка. А рожать, его чтобы потом говорить, “зачем я тебя родила“, “я устала“, “ты погубил нашу жизнь“, и “мы с мужем из-за тебя ссоримся“... Зачем это? Если у меня и так идет выгорание от моей YouTube-карьеры, а так еще и дети. Нужно как-то рационально распределять свое время“, - отметила Эсхакзай.

Рамина рассекретила, что уже обсуждала тему детей со своим избранником, адвокатом Евгением Прониным. Жениха ведущей тоже пока устраивает отсутствие детей.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.