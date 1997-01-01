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ТОП-5 звезд, чья карьера оказалась под угрозой из-за романа со звездными коллегами

Спецтема: Звёздные подборки
Узнайте, кто из звезд поплатился карьерой из-за любви.
ТОП-5 звезд, чья карьера оказалась под угрозой из-за романа со звездными коллегами
ТОП-5 звезд, чья карьера оказалась под угрозой из-за романа со звездными коллегами
Getty Images

Иногда совместный проект настолько сближает, что сопротивляться любовному притяжению почти невозможно. Предлагаем вам ознакомиться со списком звезд, которым не удалось избежать бурных романов с коллегами, за что они поплатились карьерой. 

Кэти Холмс и Том Круз

Американская актриса Кэти Холмс была на пике карьеры из-за участия в подростковом сериале «Бухта Доусона». В 2005 году она закрутила роман с Томом Крузом и в этот же год обручилась с ним. Во время семейной жизни звезда отказывалась от успешных ролей, причиной того стало рождение совместной дочери Сури. Позже Холмс тайно подала на развод. Также стоит отметить, что знаменитость вернулась в кино и продолжает сниматься.  

Кэти Холмс и Том Круз
Кэти Холмс и Том Круз
Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри

Звезда Форс-мажоров» Меган Маркл получила успех и признание за сьемки в сериале. Во время сьемок актриса встретила принца Гарри, за которого вышла замуж в 2018 году. После свадьбы она ушла из кино и занялась обязанностями королевской семьи. А в 2020 году Меган и Гарри заключили сделку с Disney.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Getty Images

Селена Гомес и Джастин Бибер

Актриса и певица Силена Гомес стала популярной благодаря участия в сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс», и ее карьера тут же пошла в гору. Но отношения с Джастином Бибером поставили ее сьемки в кино на тайм-аут. Актрисе перестали предлагать главные роли и она почти исчезла с экранов. Тогда артистка сильно погрузилась в отношения с кумиром подростков. Но после многих ссор пара распалась, а Гомес снялась в мелодраме «Дождливый день в Нью-Йорке», премьера которого состоялась в 2019 году.

Селена Гомес и Джастин Бибер
Селена Гомес и Джастин Бибер
Getty Images

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Карьера звезды «Интервью с вампиром» Брэда Питта стала стремительно расти. Его культовые роли можно не сосчитать. Но встреча с Анджелиной Джоли перевернула его жизнь с ног на голову. Актер развелся с Дженнифер Энистон и решил заложить семейный фундамент с Джоли. Его стремительная карьера сбавила обороты. В 2016 году начался бракоразводный процесс с экс-супругой Анджелиной. А в 2019 году Питт снялся в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Брэд Питт и Анджелина Джоли
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Getty Images

Эмбер Херд и Джонни Депп

Скандальная парочка Эмбер Херд и Джонни Депп подпортили карьеру друг другу, но большие убытки и карьерный крах потерпел Депп. После обвинений в домашнем насилии с ним перестали сотрудничать многие компании, а также ему пришлось мирно отказаться сниматься в культовых фильмах. В 2018 году Херд снялась в фильме «Аквамен», а Депп в «Фантастических тварях. Преступления Грин-де-Вальда».

Эмбер Херд и Джонни Депп
Эмбер Херд и Джонни Депп
Getty Images

Автор: Леся Сайко 

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Теги: Кэти Холмс, Том Круз, Меган Маркл, принц Гарри, Селена Гомеc, Джастин Бибер, Брэд Питт, Анджели Джоли, Эмбер Херд, Джонни Депп, карьера звезд, разводы звезд, звездные романы
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Источник: Ivona

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