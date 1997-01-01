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Звезда «Человека паука» выплатит больше двух миллионов долларов за домогательства

Узнайте, кому и сколько заплатит Джеймс Франко.
Звезда «Человека паука» выплатит больше двух миллионов долларов за домогательства
Звезда «Человека паука» выплатит больше двух миллионов долларов за домогательства
Getty Images

Американский актер и режиссер Джеймс Франко согласился заплатить 2 235 000 долларов, чтобы разрешить судебный процесс, в котором утверждается, что он подталкивал студентов-актеров к участию в откровенных сексуальных сценах на камеру. Подробности урегулирования были раскрыты в материалах суда, обнародованных в среду, 30 июня 2021 года. Предлагаемая сделка передается на одобрение судье Лос-Анджелеса.

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Сара Титер-Каплан и Тони Гаал, двое бывших студентов актерского класса Франко, возглавили судебный процесс в октябре 2020 года. В жалобе утверждалось, что те, кого Франко обучал в киношколе «Studio 4» в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, стали жертвами мошенничества.

Актер выплатит истцам и юристам такие сумы:

  • Титер-Каплане – 670 500 долларов;
  • адвокатам – 223 500 долларов;
  • Гаал – 223 500 долларов;
  • юристам – 74 500 долларов.

А остальные студенты получат почти две трети оставшейся суммы 1,341 миллиона долларов. Общая сумма выручки юристов составит около 827 тысяч долларов.

Напомним, ранее адвокаты актера отрицали вину своего подзащитного, утверждая, что коллективный иск был подан с целью придать истории огласку.

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Теги: Джеймс Франко, звездные скандалы, домогательства, новости звезд
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Источник: Ivona

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