Звезда «Человека паука» выплатит больше двух миллионов долларов за домогательства
Американский актер и режиссер Джеймс Франко согласился заплатить 2 235 000 долларов, чтобы разрешить судебный процесс, в котором утверждается, что он подталкивал студентов-актеров к участию в откровенных сексуальных сценах на камеру. Подробности урегулирования были раскрыты в материалах суда, обнародованных в среду, 30 июня 2021 года. Предлагаемая сделка передается на одобрение судье Лос-Анджелеса.
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Сара Титер-Каплан и Тони Гаал, двое бывших студентов актерского класса Франко, возглавили судебный процесс в октябре 2020 года. В жалобе утверждалось, что те, кого Франко обучал в киношколе «Studio 4» в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, стали жертвами мошенничества.
Актер выплатит истцам и юристам такие сумы:
- Титер-Каплане – 670 500 долларов;
- адвокатам – 223 500 долларов;
- Гаал – 223 500 долларов;
- юристам – 74 500 долларов.
А остальные студенты получат почти две трети оставшейся суммы – 1,341 миллиона долларов. Общая сумма выручки юристов составит около 827 тысяч долларов.
Напомним, ранее адвокаты актера отрицали вину своего подзащитного, утверждая, что коллективный иск был подан с целью придать истории огласку.
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