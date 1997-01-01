На Мэрилина Мэнсона подали в суд

Музыканта обвинили в изнасиловании и пытках.

На известного американского музыканта Брайана Хью Уорнера, выступающего под псевдонимов «Мэрилин Мэнсон» подали иск.

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36-летняя модель Эшли Морган Смитлайн стала четвертой женщиной, которая заявила на музыканта из-за жестокого обращения.

К слову, женщина рассказала, что 10 лет назад состояла в романтических отношениях с артистом. Тогда она подверглась ужасным издевательствам с его стороны: психологическим, физическим и сексуальным насилием.

По ее словам, солист ее силой удерживал, насиловал, бил и эмоционально издевался. Также резал, порол, сломал нос и оставил свои инициалы на ноге.

«Я была унижена. Со мной обращались, как с животным. Я живу в постоянном страхе по сей день. Я ищу справедливости, потому что хочу двигаться вперед и исцелиться от ужасного насилия, с которым столкнулась. Я хочу, чтобы Брайан Уорнер был привлечен к ответственности раз и навсегда», - сказала она.

Представитель музыканта опроверг обвинения Смитлайн:

«В ее утверждениях так много лжи, что мы даже не знаем, с чего начать. Эти отношения продлились меньше недели в 2010 году, и с тех пор Мэнсон не видел мисс Смитлайн», - сказал он.

Напомним, что на Мэрилина Мэнсона в суд подали еще три женщины. Ими стали его бывшая помощница Эшли Уолтерс, актриса Эсме Бьянко и женщина, которая оставалась анонимной.

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