Звезду «Тайн Смолвиля» посадили в тюрьму
Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мак отправили в тюрьму за вербовку женщин в секту. Изначально актрисе грозил срок более 17 лет заключения, но суд пожалел ее и приговорил к трем годам лишения свободы.
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Отметим, что знаменитость арестовали в 2018 году за активное участие в деятельности секты NXIVM. Звезда вербовала женщин в секту, где те подвергались ужасным издевательствам.
Основателем секты был Кит Раньер, который получил 120 лет заключения. Он творил с жертвами страшные вещи: выжигал на их телах клеймо, заставлял спать с «Хозяином», морил голодом и наказывал за непослушание.
Перед очередным заседанием Эллисон Мак попросила прощения перед женщинами, которым испортила жизнь, назвав собственные поступки «оскорбительными, отвратительными и незаконными».
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