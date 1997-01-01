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Звезду «Тайн Смолвиля» посадили в тюрьму

Эллисон Мак получила три года тюрьмы .
Звезду «Тайн Смолвиля» посадили в тюрьму
Звезду «Тайн Смолвиля» посадили в тюрьму
Getty Images

Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мак отправили в тюрьму за вербовку женщин в секту. Изначально актрисе грозил срок более 17 лет заключения, но суд пожалел ее и приговорил к трем годам лишения свободы.

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Отметим, что знаменитость арестовали в 2018 году за активное участие в деятельности секты NXIVM. Звезда вербовала женщин в секту, где те подвергались ужасным издевательствам.

Основателем секты был Кит Раньер, который получил 120 лет заключения. Он творил с жертвами страшные вещи: выжигал на их телах клеймо, заставлял спать с «Хозяином», морил голодом и наказывал за непослушание.

Перед очередным заседанием Эллисон Мак попросила прощения перед женщинами, которым испортила жизнь, назвав собственные поступки «оскорбительными, отвратительными и незаконными».

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Теги: Эллисон Мак, суд, новости, тюремное заключение звезд, приговор звезд
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Источник: Ivona

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