Полякова организовала мужу вечеринку в честь его 59-летия

В Сети показали эксклюзивные кадры с празднования.

На днях муж певицы Оли Поляковой, бизнесмен Вадим Буряковский отпраздновал 59-летие. По случаю дня рождения супруга «Королева ночи» организовала для него вечеринку в кубинском стиле, с тематическими костюмами и традиционными блюдами.

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Празднование прошло в загородном имении Поляковой. А среди приглашенных гостей были певица Даша Астафьева, фэшн-фотограф Соня Плакидюк, режиссер Елена Винярская и ведущая Екатерина Осадчая. Гостей встречал сам именинник на скоростной моторной лодке. На праздничном столе были традиционные блюда Латинской Америки - сальса, кукурузные чипсы с гуакамоле и коктейлями.

Папарацци программы «Разоблачения», что выходит на канале KYIV.LIVE, удалось сделать эксклюзивные кадры закрытого празднования.

День рождения мужа Оли Поляковой KYIV.LIVE

День рождения мужа Оли Поляковой KYIV.LIVE

День рождения мужа Оли Поляковой KYIV.LIVE

День рождения мужа Оли Поляковой KYIV.LIVE

День рождения мужа Оли Поляковой KYIV.LIVE

День рождения мужа Оли Поляковой KYIV.LIVE

Смотрите видеосюжет о праздновании для рождения мужа Оли Поляковой:

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