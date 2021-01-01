Полякова организовала мужу вечеринку в честь его 59-летия
На днях муж певицы Оли Поляковой, бизнесмен Вадим Буряковский отпраздновал 59-летие. По случаю дня рождения супруга «Королева ночи» организовала для него вечеринку в кубинском стиле, с тематическими костюмами и традиционными блюдами.
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Празднование прошло в загородном имении Поляковой. А среди приглашенных гостей были певица Даша Астафьева, фэшн-фотограф Соня Плакидюк, режиссер Елена Винярская и ведущая Екатерина Осадчая. Гостей встречал сам именинник на скоростной моторной лодке. На праздничном столе были традиционные блюда Латинской Америки - сальса, кукурузные чипсы с гуакамоле и коктейлями.
Папарацци программы «Разоблачения», что выходит на канале KYIV.LIVE, удалось сделать эксклюзивные кадры закрытого празднования.
Смотрите видеосюжет о праздновании для рождения мужа Оли Поляковой:
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