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Орландо Блум показал редкий кадр с сыном от Миранды Керр

Как звездный отец проводит время с 10-летним Флинном.
Орландо Блум показал редкий кадр с сыном от Миранды Керр
Орландо Блум показал редкий кадр с сыном от Миранды Керр
Getty Images

Знаменитый британский актер Орландо Блум, который снимался в «Пиратах Карибского моря», «Властелине колец» и «Хоббите», очаровал подписчиков новой публикацией.

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На своей странице в Инстаграм 44-летняя кинозвезда обнародовал трогательный кадр с прогулки с самыми близкими людьми. На свежем снимке Орландо запечатлен с возлюбленной Кэти Перри и 10-летним сыном Флинном от брака с моделью Мирандой Керри.

«Семья. Любовь ❤️», - подписал снимок Блум.

Напомним, что Орландо Блум состоял в браке с Мирандой Керр с 2010 по 2013 года. А о помолвке с Кэти Перри актер сообщил на День святого Валентина в 2019 году.  10 месяцев назад у пары родилась дочь  Дейзи Дав. Поговаривают, что новоиспеченные родители тайно сыграли свадьбу.

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Теги: Орландо Блум, Миранда Керр, дети звезд, Кэти Перри
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Источник: ivonа bigmir)net

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