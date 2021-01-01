Наталья Могилевская рассекретила свой вес после похудения

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как ей удалось похудеть.

Наталья Могилевская instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Читай также: Знаменитости, у которых обнаружили болезнь Альцгеймера

Популярная исполнительница Наталья Могилевская в начале июня заключила пари с Анитой Луценко, что похудеет на четыре килограмма. В случае проигрыша она полностью сбрила бы волосы. По словам знаменитости, похудеть на четыре килограмма оказалось для нее весьма сложно.

«Вы писали, что это мелочи и я легко их сброшу. Это действительно так, если у тебя нормированный график. Когда же твои день и ночь перевернуты с ног на голову… Когда ты улетаешь на отдых, чтобы спустя пару дней сесть в самолет и вернуться обратно – все складывается иначе. Друзья, это действительно тяжело», – пишет Наталья.

Могилевская призналась, что в день финального взвешивания весы показали лишние 300 граммов. Звезда предполагает, что это из-за перелета. Наталья рассказала, как ей удалось избавиться от этого лишнего веса.

«Это большая нагрузка на организм, и вес часто выше после перелета. Но я была бы не я, если бы не относилась к подобным вызовам на полном серьезе. Я в последние дни сделала все – и сгоняла вес в сауне, эндосферой, и принимала «волшебную таблетку». И к вечеру 26 июня у меня наконец получились мои 72,6 килограмма», – призналась Наталья.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.