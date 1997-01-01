Знаменитости, у которых обнаружили болезнь Альцгеймера

Узнайте, каким знаменитостям поставили неутешительный диагноз – болезнь Альцгеймера.

Эти персоны из мира шоу-бизнеса страдали от болезни Альцгеймера, но до последнего старались сохранить свое место в обществе.

Шон Коннери

Шотландский актер Шон Коннери, впервые сыгравший Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет. Причиной смерти стали сердечная недостаточность и пневмония. После смерти легендарного актера стало известно, что он страдал от слабоумия.

Шон Коннери Getty Images

Робин Уильямс

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Звезда фильмов «Джуманджи» и «Миссис Даутфайр» скончался в 2014 году. Причиной смерти стало самоубийство. Как известно, комик и лауреат премии «Оскар» страдал от деменции, тревоги и галлюцинаций.

Робин Уильямс Getty Images

Питер Фальк

Звезда сериала «Коломбо» умер 23 июня 2011 года. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне воспаления легких. Болезнь Альцгеймера у актера выявили в 2008 году, после того, как он едва не попал под машину.

Питер Фальк Getty Images

Автор: Леся Сайко

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