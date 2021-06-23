Звезду «Стрелы» выгнали из самолета из-за скандала с женой
Звезда сериалов «Стрела» и «Флэш» Стивен Амелл сильно поругался с женой. За скандалом в самолете наблюдали другие пассажиры и весь экипаж.
Читай также: ТОП-5 звездных мам, которые делали кесарево сечение
Актер сильно кричал на свою супругу, чем вызвал резкую реакцию бортпроводников, которые были вынуждены снять его с рейса, сообщает TMZ.
После инцидента Амелл написал пост в Твиттере, в котором сообщил, что действительно поругался с женой, однако после замечаний сотрудников экипажа тон понизил.
«Через 10 минут меня попросили покинуть самолет. И я сделал это сразу же. Меня никто не выводил насильно», – написал актер.
Отметим, что жена знаменитости Кассандра Джин осталась в самолете, который отправлялся в Лос-Анджелес, а ее супруг через два часа отправился вслед за ней.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Энистон рассекретила, какие у нее сейчас отношения с Питтом
- 16-летняя дочь Джоли и Питта перенесла операцию
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.