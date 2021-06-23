Звезду «Стрелы» выгнали из самолета из-за скандала с женой

Узнайте подробности скандала между супругами Стивена Амелла и Кассандры Джин.

Звезда сериалов «Стрела» и «Флэш» Стивен Амелл сильно поругался с женой. За скандалом в самолете наблюдали другие пассажиры и весь экипаж.

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Актер сильно кричал на свою супругу, чем вызвал резкую реакцию бортпроводников, которые были вынуждены снять его с рейса, сообщает TMZ.

После инцидента Амелл написал пост в Твиттере, в котором сообщил, что действительно поругался с женой, однако после замечаний сотрудников экипажа тон понизил.

«Через 10 минут меня попросили покинуть самолет. И я сделал это сразу же. Меня никто не выводил насильно», – написал актер.

Отметим, что жена знаменитости Кассандра Джин осталась в самолете, который отправлялся в Лос-Анджелес, а ее супруг через два часа отправился вслед за ней.

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