Копия отца: Дочь Риз Уизерпун показала своего бойфренда

Пользователи Сети заметили, что возлюбленный Авы внешне похож на ее отца, актера Райана Филлиппа.

Дочь актеров Риз Уизерспун и Райана Филлиппа удивила подписчиков новой фотографией. 21-летняя Ава обнародовала в Инстаграм редкое фото со своим бойфрендом Оуэном Махони. Кадр вызвал бурную реакцию в пользователей соцсети. Многие отметили, что парень Авы очень похож на ее отца, а сама девушка – точная копия своей мамы.

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В комментариях отмечают, что эта молодая парочка выглядит, как Уизерспун и Филлипп в молодости. «Почему он так похож на твоего отца?», «Я подумала, что это твои мама и папа», «Копии Риз и Райана», - пишут фолловеры.

Ава Филлипп показала бойфренда instagram.com/avaphillippe

Смотрите, как выглядели в молодости Риз Уизерспун и ее экс-муж Райан Филлипп:

Риз Уизерспун и Райан Филлипп Getty Images

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