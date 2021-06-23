Секреты идеальных причесок Кати Осадчей, Леси Никитюк, Оли Поляковой, Тины Кароль и Веры Брежневой.

Без наращивания и париков: Как на самом деле выглядят волосы звезд instagram.com/svitsketv

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Папарацци программы «Викриття», что выходит каждую пятницу на KYIV.LIVE, узнали о секретах идеальных причесок украинских селебрити. По словам бьюти-эксперта Владимира Кауфмана, большинство артисток пользуются париками или специальными накладками - трессами, чтобы придать прическе объема.

«Если выбирать «богиню париков»- это однозначно Оля Полякова. Она как артистка травести-шоу - всегда в них. Что касается Тины Кароль, то она тоже не брезгует разными способами. Я помню ее еще со времен «Новой волны» - у нее тогда были такие тонкие волосы, что через них можно было бы журнал читать. Сейчас же у нее специальная нарощенная система. Трессы она тоже иногда пользуется», - рассекретил Кауфман.

Волосы Оли Поляковой KYIV.LIVE

Волосы Оли Поляковой KYIV.LIVE

Волосы Тины Кароль KYIV.LIVE

Эксперт добавил, что исполнительница Вера Брежнева тоже наращивает волосы. У нее Владимир заметил специальное ленточное наращивание.

Волосы Веры Брежневой KYIV.LIVE

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В то же время Леся Никитюк, по мнению Кауфмана, выбирает самый лучший вариант укладок среди всех выше названых звезд.

«Несмотря на то, что у нее каждый раз разная окраска, ее волосы всегда хорошее. Это факт. Не менее ухоженные и волосы у Кати Осадчей. Они всегда идеальные», - сказал Владимир Кауфман.

Волосы Кати Осадчей KYIV.LIVE

Волосы Кати Осадчей KYIV.LIVE

В среднем уход за волосами как у телеведущей Кати Осадчей стоит от 10 000 до 15 000 в месяц.

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