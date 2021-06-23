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Без наращивания и париков: Как на самом деле выглядят волосы звезд

Комментариев: 3
Секреты идеальных причесок Кати Осадчей, Леси Никитюк, Оли Поляковой, Тины Кароль и Веры Брежневой.
Без наращивания и париков: Как на самом деле выглядят волосы звезд
Без наращивания и париков: Как на самом деле выглядят волосы звезд
instagram.com/svitsketv

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Папарацци программы «Викриття», что выходит каждую пятницу на KYIV.LIVE, узнали о секретах идеальных причесок украинских селебрити. По словам бьюти-эксперта Владимира Кауфмана, большинство артисток пользуются париками или специальными накладками - трессами, чтобы придать прическе объема.

«Если выбирать «богиню париков»- это однозначно Оля Полякова. Она как артистка травести-шоу - всегда в них. Что касается Тины Кароль, то она тоже не брезгует разными способами. Я помню ее еще со времен «Новой волны» - у нее тогда были такие тонкие волосы, что через них можно было бы журнал читать. Сейчас же у нее специальная нарощенная система. Трессы она тоже иногда пользуется», - рассекретил Кауфман.

Волосы Оли Поляковой
Волосы Оли Поляковой
KYIV.LIVE

Волосы Оли Поляковой
Волосы Оли Поляковой
KYIV.LIVE

Волосы Тины Кароль
Волосы Тины Кароль
KYIV.LIVE

Эксперт добавил, что исполнительница Вера Брежнева тоже наращивает волосы. У нее Владимир заметил специальное ленточное наращивание.

Волосы Веры Брежневой
Волосы Веры Брежневой
KYIV.LIVE

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В то же время Леся Никитюк, по мнению Кауфмана, выбирает самый лучший вариант укладок среди всех выше названых звезд.

«Несмотря на то, что у нее каждый раз разная окраска, ее волосы всегда хорошее. Это факт. Не менее ухоженные и волосы у Кати Осадчей. Они всегда идеальные», - сказал Владимир Кауфман.

Волосы Кати Осадчей
Волосы Кати Осадчей
KYIV.LIVE

Волосы Кати Осадчей
Волосы Кати Осадчей
KYIV.LIVE

В среднем уход за волосами как у телеведущей Кати Осадчей стоит от 10 000 до 15 000 в месяц.

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Теги: уход за волосами, разоблачение, Тина Кароль, Оля Полякова, Леся Никитюк, Катя Осадчая, Вера Брежнева
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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русский  (аноним)  23.06.2021, 16:02
Оценка:  0
русский
Эти суки завидуют моим волосам на лобке!
ВыВсеВрети    23.06.2021, 15:17
Оценка:  +22
ВыВсеВрети
баба яга!...угадай кто???...)))))))
гость  (аноним)  23.06.2021, 14:43
Оценка:  0
гость
Сука Обоссадчая - уродлива!
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