Мерил Стрип заявила, что была несчастна на съемках «Дьявол носит Prada»

Почему роль Миранды Пристли принесла актрисе страдания.

Популярная голливудская актриса, трехкратная обладательница «Оскара» Мерил Стрип удивила поклонников новыми подробностями съемок культовой картины «Дьявол носит Prada». По случаю 15-летия с дня выхода фильма кинозвезда и ее коллеги дали интервью для издания Entertainment Weekly.

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В свежем ролике Стрип призналась, что из-за роли безжалостного редактора Миранды Пристли она была в депрессии. Чтобы лучше понять свою героиню, Мерил не выходила из образа даже когда выключалась камера.

«Это было ужасно! Я была несчастной, сидела одна в своем трейлере. Я слышала, как все болтали и смеялись, проводили вместе время. Я была так подавлена! Я сказала: «Ну, это цена, которую вы платите за то, чтобы быть боссом!». Это был последний раз, когда я пробовала использовать такой актерский метод!», - вспомнила знаменитость.

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