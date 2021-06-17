Как дочери миллионера Елизавете Юрушевой удалось оказаться в Италии

СМИ выяснили, сколько супруга Александра Скичко платит за элитный отдых в Европе.

Похоже, границы Италии закрыты только для обычных туристов. Несмотря на карантин, Елизавете Юрушевой вместе с подругами и детьми удалось пересечь границу Европы и оказаться в Италии.

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Журналисты программы «Викриття» на телеканале KYIV.LIVE выяснили секретную схему пересечения границы и узнали, какую сумму дочь миллионера Леонида Юрушева заплатила за элитный отдых.

По данным СМИ, Елизавета воспользовалась своим австрийским паспортом для беспрепятственного отдыха. Руководствуясь соответствующими законами, она имеет право пригласить с собой в путешествие в Италию кого-либо из близких - разрешение на их приезд принимает миграционная служба страны. Детали отдыха Елизавета публикует в своем блоге в Инстаграм.

Юрушева остановилась в 4-х звездочном отеле, недалеко от побережья, с виллами, площадкой для вертолета и гольф-парком. Самый дешевый номер здесь стоит 11000 гривен за одну ночь.

Елизавета Юрушева отдыхает в Италии KYIV.LIVE

Ужинает Елизавета с подругами в мишленовських ресторанах. Средний чек на одну персону здесь составляет 4000 гривен. В то же время ее муж, политик Александр Скичко, остался в Украине.

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