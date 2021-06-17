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Как дочери миллионера Елизавете Юрушевой удалось оказаться в Италии

Комментариев: 2
СМИ выяснили, сколько супруга Александра Скичко платит за элитный отдых в Европе.
Как дочери миллионера Елизавете Юрушевой удалось оказаться в Италии
Как дочери миллионера Елизавете Юрушевой удалось оказаться в Италии
instagram.com/elizaveta.yurusheva

Похоже, границы Италии закрыты только для обычных туристов. Несмотря на карантин, Елизавете Юрушевой вместе с подругами и детьми удалось пересечь границу Европы и оказаться в Италии.

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Журналисты программы «Викриття» на телеканале KYIV.LIVE выяснили секретную схему пересечения границы и узнали, какую сумму дочь миллионера Леонида Юрушева заплатила за элитный отдых.

По данным СМИ, Елизавета воспользовалась своим австрийским паспортом для беспрепятственного отдыха. Руководствуясь соответствующими законами, она имеет право пригласить с собой в путешествие в Италию кого-либо из близких - разрешение на их приезд принимает миграционная служба страны. Детали отдыха Елизавета публикует в своем блоге в Инстаграм.

Юрушева остановилась в 4-х звездочном отеле, недалеко от побережья, с виллами, площадкой для вертолета и гольф-парком. Самый дешевый номер здесь стоит 11000 гривен за одну ночь.

Елизавета Юрушева отдыхает в Италии
Елизавета Юрушева отдыхает в Италии
KYIV.LIVE

Ужинает Елизавета с подругами в мишленовських ресторанах. Средний чек на одну персону здесь составляет 4000 гривен. В то же время ее муж, политик Александр Скичко, остался в Украине.

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Теги: Елизавета Юрушева, Александр Скичко, разоблачение, Италия
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.06.2021, 15:43
Оценка:  0
гость
Скичко г.алимый ни.щебродный се.люк-клоун, образование - приходские курсы при церкви в селе. В политику полез потому что папа-тесть выпихал, интересы лоббировать (хотя нет - слишком ту.пой сына) и дочке на мороженое нат.ырить. Она тоже еще та м.укля, но дочь миллионера вышла замуж за кл.оуна?...
гость  (аноним)  17.06.2021, 15:16
Оценка:  0
гость
ОХУЕТЬ,БЛЯ......
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