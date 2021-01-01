Певица Сиара в кожаном костюме похвасталась похудением после родов

Звезде удалось сбросить около 18-ти лишних килограммов.

Американская исполнительница Сиара, которая в июле прошлого года в третий раз стала мамой, похвасталась перед фанами результатами похудения. Она продемонстрировала фанам фигуру в кожаном костюме.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя знаменитость рассекретила, что ей удалось вернуться к весу, который у нее был до беременности. Сиара сбросила 39 фунтов (17,6 килограмма). По словам артистки, в борьбе с лишним весом ей помогла диета WW (Weight Watchers).

«Прощайте 10 фунтов, над которыми я работал последние 5 недель, Привет, вес до ребенка! Я так горжусь собой - сбросила 39 фунтов в моем путешествии по WW! Спасибо всем за поддержку, мы сделали это! Если вы верите в себя и ставите цели, это все возможно! Действуй!», - написала Сиара.

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