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Орландо Блум и Кэти Перри похвастались романтическим отдыхом в Венеции

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Звездная пара не стесняется демонстрировать нежные чувства на публике.
Орландо Блум и Кэти Перри похвастались романтическим отдыхом в Венеции
Орландо Блум и Кэти Перри похвастались романтическим отдыхом в Венеции
Getty images

Звезда серии фильмов «Властелин колец», «Хоббит» и «Пираты Карибского моря», британский актер Орландо Блум показал, как проводит отпуск в Венеции.

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На своей странице в Инстаграм 44-летний артист обнародовал подборку ярких фото и видео, где он запечатлен вместе со своей возлюбленной, американской певицей Кэти Перри. На свежих кадрах пара целуется под мостом Вздохов, а также хвастается прогулкой на гондоле с бокалами вина.

Кроме того, Блум продемонстрировал поклонникам уличные граффити, местную архитектуру, и даже снял на видео процесс приготовления итальянской пиццы.

«Куча пиццы и поцелуй под мостом на удачу», - подписал новую публикацию Орландо.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото и видео:

Отметим, что в Сети появилось множество снимков Орландо и Кэти, сделанных папарацци. На фото можно увидеть, как звездная пара в Венеции проводит время с детьми – общей дочерью Дейзи Дав и сыном Блума от брака с Мирандой Керр. Влюбленные не стеснялись проявлять нежные чувства к друг другу на публике.

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Теги: Орландо Блум, Кэти Перри
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Источник: ivonа bigmir)net

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