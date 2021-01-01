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Крапивина после ухода от Лободы решила снять фильм

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Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина рассказала о новом проекте.
Крапивина после ухода от Лободы решила снять фильм
Крапивина после ухода от Лободы решила снять фильм
instagram.com/natellakrapivina

Известный продюсер Нателла Крапивина, которая недавно со скандалом ушла от украинской певицы Светланы Лободы, объявила о работе над новым проектом.

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На своей странице в Инстаграм Крапивина рассекретила, что сейчас готовится к съемкам фильма, которые стартуют уже через месяц. По словам звезды, на написание сценария и поиск партнеров понадобилось около 4 лет.

Название картины и предварительную дату премьеры продюсер пока не сообщила, однако заверила, что над лентой будут работать лучшие актеры.

«Ровно месяц до начала съемок нашего нового фильма. 4 года, в общей сложности, мы писали сценарий и искали партнеров. Жду момента, когда станет возможным поделиться подробностями. Но одно могу сказать наверняка: каст - огонь!», - заинтриговала Крапивина.

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Теги: Нателла Крапивина, Светлана Лобода
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Источник: ivonа bigmir)net

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