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Маричка Падалко и Людмила Барбир появились в прямом эфире без макияжа

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Ведущие канала 1+1 показали, как выглядят без косметики на лице.
Маричка Падалко и Людмила Барбир появились в прямом эфире без макияжа
Маричка Падалко и Людмила Барбир появились в прямом эфире без макияжа
instagram.com

16 июня отмечается День естественной женской красоты. По случаю праздника звезды канала 1+1 решили появиться в прямом эфире без макияжа.

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Так, ведущая утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Людмила Барбир продемонстрировала зрителям, как выглядит без косметики на лице. Поддержала смелый эксперимент Людмилы и ее коллега Маричка Падалко, которая также снималась в выпуске ТСН без мейкапа.

«Эксперимент в прямом эфире - мои коллеги из «Сніданку» раскрутили меня просто в эфире появление в выпуске ТСН с чистым лицом ко Дню естественной красоты, который сегодня отмечают в мире. Я бы, наверное, на это не согласилась, если бы предложили работать без макияжа накануне. Я в жизни такого не делала на ТБ. А здесь не было времени думать. Результат на лице, как говорится - выпуск ТСН в 9:00 слева. 8:00 - справа. Решилась через пример смелой и прекрасной Людмилы Барбир, которая без макияжа работала на улице с естественным светом и думаю, вдохновила не только меня!», - прокомментировала Падалко в своем Инстаграм.

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Теги: Маричка Падалко, Людмила Барбир, звезды без макияжа
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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