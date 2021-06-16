Эксперт раскрыл секреты стиля украинских политиков

Что скрывается за выбором одежды Петра Порошенко, Александра Дубинского и Николая Тищенко.

Фэшн-стилист Елена Тихая в программе «Викриття» на телеканале KYIV.LIVE прокомментировала внешний вид экс-президента Украины Петра Порошенко и политиков Александра Дубинского и Николая Тищенко.

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По словам эксперта, Петр Порошенко всегда выбирает наряды всемирно известных брендов, однако покупает только устаревшие модели.

Петр Порошенко KYIV.LIVE

«Его стиль - это адаптация 90-х, возложена на дорогие бренды: ему как будто не хватает барсетки. К примеру - кожаные лоферы от Louis Vuitton, в которых он недавно пришел в Верховную Раду. Бренд дорогой, однако такая модель была актуальной несколько лет назад, сейчас – нет», - отметила Елена.

Стоимость такой обуви составляет более 24 тысяч гривен, несмотря на то, что она из старой коллекции.

Обувь Петра Порошенко KYIV.LIVE

Нардеп Александр Дубинский неоднократно появлялся в Верховной Раде в странной одежде. Политик был замечен в наряде для рыбалки, а также в костюме для морских прогулок на яхте.

«Интересно, кто придумывает эти образы, или он сам, или его стилист: потому что это сочетание двух разных стилей и больше подходит к какой-то гавайской вечеринки, чем в Верховную Раду. Вообще, как мы видим, брендовой одеждой народный депутат не пренебрегает, однако таким образам место в клубах, на встречах друзей, во всех других обстоятельствах, однако точно не в политическом кругу», - объяснила Тихая.

Александр Дубинский KYIV.LIVE

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Депутат от «Слуги народа», экс-ведущий и ресторатор Николай Тищенко пытается идти в ногу с модой, однако пока не совсем удачно. Известно, что стилистом политика выступает его жена Алла Барановская.

Николай Тищенко KYIV.LIVE

«Что у него, что у Александра Дубинского - общая проблема. Они очень хотят быть заметными. Вообще политик не должен стремиться самовыражаться с помощью одежды. В общем сочетание костюмов и спортивных футболок - является весьма неактуальным, особенно для делового человека», - заявила стилист.

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