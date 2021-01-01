Представители Вакарчука прокомментировали его новый роман

После расставания Святослава Вакарчука с супругой Лялей Фонаревой, артиста заподозрили в новых отношениях.

Святослав Вакарчук instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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В СМИ появилась информация о том, что Вакарчука видели во Львове с женщиной, которая является его новой возлюбленной. В Telegram-канале «Культурная прачечная» написали так:

«Женщине около 40 лет. Окружение музыканта говорит, что таким воодушевленным давно его не видели».

Представители знаменитости прокомментировали слухи о романе певца. Оказывается, вместе с Вакарчуком во Львове была его дочь Диана Фонарева, которая является декоратором и стилистом проекта «Оранжерея».

«Во Львове были исключительно те, кто работает в туре. Также была Диана Фонарева, дочь. Она является декоратором, стилистом в проекте «Оранжерея», – цитирует HB пресс-службу Вакарчука.

Напомним, что Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева были вместе более 20 лет. Вместе пара воспитывала дочь Ляли от предыдущего брака – Диану. Причину расставания бывшие возлюбленные не называют.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

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