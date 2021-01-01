Представители Вакарчука прокомментировали его новый роман
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В СМИ появилась информация о том, что Вакарчука видели во Львове с женщиной, которая является его новой возлюбленной. В Telegram-канале «Культурная прачечная» написали так:
«Женщине около 40 лет. Окружение музыканта говорит, что таким воодушевленным давно его не видели».
Представители знаменитости прокомментировали слухи о романе певца. Оказывается, вместе с Вакарчуком во Львове была его дочь Диана Фонарева, которая является декоратором и стилистом проекта «Оранжерея».
«Во Львове были исключительно те, кто работает в туре. Также была Диана Фонарева, дочь. Она является декоратором, стилистом в проекте «Оранжерея», – цитирует HB пресс-службу Вакарчука.
Напомним, что Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева были вместе более 20 лет. Вместе пара воспитывала дочь Ляли от предыдущего брака – Диану. Причину расставания бывшие возлюбленные не называют.
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