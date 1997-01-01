Тина Кароль в годовщину брака с покойным мужем растрогала Сеть видео

Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками трогательным видео.

Тина Кароль instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала личный видеоролик, посвященный покойному мужу. На кадре знаменитость предстала на фоне красивого захода солнца. На шее у артистки можно заметить обручальные кольца. Так, 15 июня, певица отпраздновала бы 13 годовщину брака со своим мужем, продюсером Евгением Огиром. Однако в 2013 году мужчина ушел из жизни.

«Мы вместе в небе и на земле», — подписала видеоролик звезда.

Также видео появилось на фан-странице Тины Кароль в Инстаграм.

Поклонники признались, что ролик их очень тронул, и пожелали Тине настоящего женского счастья.

«Невероятная женщина, которая заслуживает всего только самого лучшего. Будь счастлива! Вопреки всему». «И в голове сразу «Выше облаков, мы с тобой начнем сначала...» «Пример настоящей любви, которую даже смерть не в силах затмить... Это навсегда».

Напомним, что Тина Кароль и Евгений Огир поженились в 2008 году. Через несколько месяцев артистка родила первенца – сына Вениамина. Позже у Евгения диагностировали рак желудка, и 28 апреля 2013 года он ушел из жизни.

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