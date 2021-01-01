Алина Гросу отказалась от поездок за границу

Украинская певица Алина Гросу рассказала, почему на два года отказалась от поездок за границу.

Алина Гросу instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу призналась, что во время карантина не путешествовала за границу и в ближайшее время не планирует. По словам знаменитости, в Украине можно найти потрясающие места для отдыха, поэтому выезжать за пределы страны нет надобности.

«Если честно, за период пандемии я ни разу не была за границей. Я немного скучаю по далеким путешествиям, однако понимаю, что все это можно найти и в Украине – и горы, и море. Поэтому, я считаю, что найти классное место для отдыха можно никуда не вылетая, – поделилась Гросу на съемочной площадке канала «Украина». – Конечно, если посреди зимы захочется жары – надо лететь, но у меня на первом месте стоит работа, поэтому пока это возможно в пределах карантина, я работаю».

Также артистка рассказала, какие места выбирает для отдыха.

«Я очень люблю Львов – это нереальная атмосфера! О Черновцах даже говорить не буду – это мой город, я его просто обожаю! Наверное, это единственное место, которое я знаю в Украине лучше остальных, даже несмотря на то, что росла я в Киеве – с семи лет здесь живу. В Киеве, кстати, люблю Мариинский парк – для меня это довольно значимое место, ведь там состоялось мое первое в жизни свидание и так приятно вспоминать, как мы катались там на роликах. Также люблю Одессу, Запорожье, Карпаты! Это нереально – я люблю всю Украину, главное – путешествовать с классной компанией!» – отметила певица.

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