ТОП-10 звезд, которые верят в астрологию

Кто из знаменитостей верит в гороскопы и обращается за помощью к астрологам.

Герои нашей подборки свято верят в то, что небесные светила влияют на судьбу человека. Узнайте, кто из знаменитостей обожает читать гороскопы, пользуется услугами астрологов и не выходит из дома без астрологических кристаллов.

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Голливудская кинодива Анджелина Джоли после одного из путешествий увлеклась буддийской астрологией. Актриса планирует все важные дела в соответствии с тибетским календарем. Ходят слухи, что знаменитость даже следит за тем, чтобы премьеры фильмов с ее участием были запланированы на благоприятные даты.

Анджелина Джоли Getty images

Поговаривают, что Леди Гага планирует даты концертов и мировые гастрольные туры только после консультации астролога. Звезда предпочитает не выступать в период ретроградного Меркурия.

Леди Гага Getty images

Дженнифер Лопес в одном из интервью проговорилась, что обращалась к специалистам, чтобы узнать больше о своем будущем. После одной из встреч с астрологом она отменила свадьбу с Беном Аффлеком.

Дженнифер Лопес Getty images

Актриса Кэмерон Диас тоже пользуется услугами астролога. Кинозвезда ранее советовалась со специалистом, стоит ли ей соглашаться на ту или иную роль, а также перед покупкой дома в Беверли-Хиллз.

Кэмерон Диас Getty images

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Звезда «Трансформеров» Меган Фокс может часами разговаривать на астрологические темы. В одном из интервью актриса и модель рассекретила, что при знакомстве с новыми людьми первым делом узнает их знак зодиака.

Меган Фокс Getty images

Актриса Деми Мур после развода с Эштоном Кутчером тоже увлеклась астрологией. Знаменитость искренне верит, что солнце, луна и звезды влияют на судьбу человека. Она регулярно читает гороскопы и консультируется с астрологами.

Деми Мур Getty images

Певица Рианна верит в гороскопы для своего знака Зодиака. Знаменитость даже сделала тату в виде знака Рыбы, а на спине набила звездопад.

Рианна Getty images

Легендарная поп-звезда Мадонна однажды отказалась от работы с популярным диджеем Дэвидом Гетта только потому, что у них несовместимые знаки зодиака. Певица еще до популярности обращалась к астрологам для составления индивидуального гороскопа. Кроме того, знаменитость не выходит из дома без набора защитных астрологических кристаллов.

Мадонна Getty images

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Отметим, что веру в магическую силу кристаллов артистка передала новоиспеченной звездной мамочке Кэти Перри. Мадонна подарила Перри ее первый розовый кварц. После рождения дочери Дейзи Дав Кэти обустроила в детской комнате уголок с кристаллами. Перри воспринимает астрологию как науку и верит в жизнь на других планетах.

Кэти Перри Getty images

Наоми Кэмпбелл, как и ее звездные коллеги, тоже верит в силу астрологических кристаллов. Модель уверена, что во время путешествий кристаллы защищают ее от плохой энергии.

Наоми Кэмпбелл Getty images

Автор: Наталия Коваленко

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