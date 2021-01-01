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«Меня дубасили»: Елена-Кристина Лебедь рассказала о насилии в детстве

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь откровенно рассказала о своем детстве.

Елена-Кристина Лебедь
Елена-Кристина Лебедь
instagram.com/elena_kristina_lebed

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В интервью пост-шоу «Предметка» Елена-Кристина Лебедь призналась, что все детство терпела насилие в семье. Знаменитость была единственным, но нелюбимым ребенком. Более того, к ней применяли физическую силу, а травмы прошлого повлияли на ее взрослую жизнь.

«Я все детство была нелюбимым ребенком, и я вот это пронесла через всю жизнь… Отсутствие любви и теплоты. Меня просто так дубасили... Всем подряд, даже утюгом было», - сказала ведущая Нового канала.

Елена-Кристина Лебедь уверена, что насилие в семье, которое она пережила в детстве, сформировало ее как сильную личность. Сейчас звезда не винит своих родителей за применение физической силы, а благодарит их за то, что они привили ей любовь к чтению, образованию и саморазвитию.  

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Теги: Елена-Кристина Лебедь, новости, насилие в семье, детство
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Источник: ivonа bigmir)net

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