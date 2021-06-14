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Как украинские звезды отреагировали на смерть Григория Чапкиса

Комментариев: 2
91-летний судья «Танцев со звездами» ушел из жизни 13 июня.
Как украинские звезды отреагировали на смерть Григория Чапкиса
Как украинские звезды отреагировали на смерть Григория Чапкиса
instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 13 июня, умер Народный артист Украины, легендарный балетмейстер Григорий Чапкис. Новость о смерти судьи проекта «Танцы со звездами» потрясла многих звезд шоу-бизнеса.

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Украинские певцы, актеры, ведущие и танцоры чтут память Григория Николаевича в соцсетях. Узнайте, что пишут об одном из лучших танцоров Украины Леся Никитюк, Катя Осадчая, Наталья Могилевская и другие знаменитости на своих страницах в Инстаграм.

  • Леся Никитюк

  • Монатик

  • Юрий Горбунов

  • Наталья Могилевская

  • Камалия

  • Наталья Холоденко

  • Катя Осадчая

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  • Ольга Сумская

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  • Джамала

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  • Анна Ризатдинова

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  • Илона Гвоздева

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  • Евгений Кошевой

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  • Тина Кароль

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  • Ольга Фреймут

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Теги: Григорий Чапкис, умер, украинские звезды, реакция соцсетей
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.06.2021, 18:26
Оценка:  0
гость
Многие помастубировали, гы-гы-гы!
гость  (аноним)  14.06.2021, 17:12
Оценка:  0
гость
Умер дед Максим, да и xyй остался с ним.
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