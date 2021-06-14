Как украинские звезды отреагировали на смерть Григория Чапкиса
91-летний судья «Танцев со звездами» ушел из жизни 13 июня.
В воскресенье, 13 июня, умер Народный артист Украины, легендарный балетмейстер Григорий Чапкис. Новость о смерти судьи проекта «Танцы со звездами» потрясла многих звезд шоу-бизнеса.
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Украинские певцы, актеры, ведущие и танцоры чтут память Григория Николаевича в соцсетях. Узнайте, что пишут об одном из лучших танцоров Украины Леся Никитюк, Катя Осадчая, Наталья Могилевская и другие знаменитости на своих страницах в Инстаграм.
- Леся Никитюк
- Монатик
- Юрий Горбунов
- Наталья Могилевская
- Камалия
- Наталья Холоденко
- Катя Осадчая
- Ольга Сумская
- Джамала
- Анна Ризатдинова
- Илона Гвоздева
- Евгений Кошевой
- Тина Кароль
- Ольга Фреймут
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