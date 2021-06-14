91-летний судья «Танцев со звездами» ушел из жизни 13 июня.

Как украинские звезды отреагировали на смерть Григория Чапкиса instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 13 июня, умер Народный артист Украины, легендарный балетмейстер Григорий Чапкис. Новость о смерти судьи проекта «Танцы со звездами» потрясла многих звезд шоу-бизнеса.

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Украинские певцы, актеры, ведущие и танцоры чтут память Григория Николаевича в соцсетях. Узнайте, что пишут об одном из лучших танцоров Украины Леся Никитюк, Катя Осадчая, Наталья Могилевская и другие знаменитости на своих страницах в Инстаграм.

Леся Никитюк

Монатик

Юрий Горбунов

Наталья Могилевская

Камалия

Наталья Холоденко

Катя Осадчая

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Ольга Сумская

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Джамала

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Анна Ризатдинова

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Илона Гвоздева

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Евгений Кошевой

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Тина Кароль

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Ольга Фреймут

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