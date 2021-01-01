Евгений Клопотенко рассекретил, сколько денег тратит в месяц
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Победа в шоу «Мастер Шеф» принесла Евгению Клопотенко бешеную популярность. Он стал одним из самых влиятельных украинских кулинаров и рестораторов. Благодаря медийности его заработок увеличился в разы, и теперь Клопотенко может позволить себе роскошную жизнь. Евгений не рассказывает о своих доходах, а вот о расходах говорит охотнее.
По словам знаменитости, в месяц с арендой квартиры ему нужно от 55 до 60 тысяч гривен.
«Все остальное, что ты зарабатываешь, можно откладывать или прогуливать», – делится Евгений Клопотенко.
В неделю на продукты шеф-повар тратит 5-6 тысяч гривен, учитывая то, что он не покупает дорогие продукты и не забивает холодильник.
«Я никогда не смотрю ни на качество, ни на цену, смотрю на то, что мне нравится. Если со мной говорит петрушка, спаржа или рыба – я покупаю. Я покупаю пармезан на 50 гривен, и мне хватает на месяц. Люди покупают много российского сыра на 150 гривен. И кто экономит?» – поделился Клопотенко.
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