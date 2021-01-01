Папарацци выяснили, почему артист не успел на собственное выступление.

Макс Барских опоздал на собственный концерт в Одессе: В чем причина instagram.com/max_barskih

Журналисты программы «Викриття», что выходит на телеканале KYIV.LIVE, выяснили, почему фанатам Макса Барских пришлось ждать выступление артиста более 4 часов. Папарацци сделали эксклюзивные кадры досуга певца.

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В эти выходные в Одессе состоялся сольный концерт Барских. Однако зрители ждали выхода Макска несколько часов, ведь в этот момент он ужинал в одном из самых дорогих ресторанов Южной Пальмиры в компании внука Софии Ротару Анатолия и девушки.

Макс Барских в ресторане с внуком Софии Ротару KYIV.LIVE

До появления певца на сцене его поклонников в одном из самых известных клубов Одессы развлекали воздушные акробатки, танцовщицы на ходулях и зажигательные пиджейки. Сам Макс Барских в это время наслаждался салатом с тигровыми креветками, фенхелем и манго за 337 грн, а также коктейлем.

Макс Барских в ресторане с внуком Софии Ротару KYIV.LIVE

На сцене он появился в час, а потом почти сразу отправился в отель, в котором остановился во время гастрольного тура.

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