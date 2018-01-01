ТОП-10 знаменитостей, которые выпускают алкогольные напитки

Узнайте, какие звезды занимаются производством алкоголя.

Многие зарубежные и украинские звезды совмещают актерскую или музыкальную карьеру с предпринимательством. Кто-то создает собственную линию одежды, кто-то стает основателей косметических брендов, а кто-то называет напитки в свою честь. Герои нашей подборки отлично разбираются в алкоголе. Узнайте, кто из звезд занимается производством вина, шампанского и текилы.

Мила Кунис и Эштон Кутчер

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Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее супруг Эштон Кутчер в сотрудничестве с брендами Nocking Point Wines и Battle Creek Vineyards выпустил вино сорта пино-нуар. Первая бутылка напитка стоимостью 25 долларов вышла в апреле 2020 года. Все деньги, полученные от продажи вина, звездная пара раздает благотворительным организациям, которые помогают людям бороться с последствиями COVID-19.

Дуэйн Джонсон

Самая высокооплачиваемая знаменитость в Инстаграм, актер Дуэйн Джонсон основал бренд текилы Teremana. Поговаривают, что напиток производится на мексиканском ликероводочном заводе в горах Халиско. Одна бутылка стоит около 40 долларов.

Оля Полякова

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Украинская певица Оля Полякова не только снимается в рекламе мороженого и семечек, но и выпускает собственную продукцию, в том числе и алкоголь. В 2019 году в продаже появилось шампанское «Королева ночи». Напиток был создан брендом сети АТБ «Своя линия». Одна бутылка стоила 89 грн.

Кейт Хадсон

Актриса Кейт Хадсон решила создать водку по собственному рецепту. Свой бренд кинозвезда назвала King St. Vodka. Напиток не содержит глютен и ГМО. Кроме того, известно, что водку делают из щелочной воды, дистиллированной семь раз. Стоимость бутылки – 25 долларов.

Райан Рейнольдс

В 2018 году исполнитель главной роли в фильме «Дэдпул» начал заниматься производством своего любимого напитка - джина Aviation American. Стоимость бутылки – 30 долларов.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

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Экс-супруги совместно владеют французской винодельней Château Miraval, которая расположена в коммуне Корран. Так, одна бутылка напитка Miraval Rosé обойдется поклонникам актеров в 22 доллара.

Ченнинг Татум

Актер Ченнинг Татум выпускает свой любимый алкоголь – картофельную водку Born and Bred. Знаменитость утверждает, что после его напитка не бывает тяжелого похмелья. Цена одной бутылки – 23 доллара.

Кэмерон Диас

Голливудская актриса Кэмерон Диас совместно с предпринимательницей Кэтрин Пауэр запустила винный бренд Avaline. Женщины выпускают испанское белое и французское розовое вина, которые изготовлены из органического винограда. На этикетках Avaline отмечается, что «вина являются экологически чистыми, не содержат ГМО, глютена, сахара, красителей или искусственных добавок». Оба вида продаются за 24 доллара.

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