Вера Брежнева рассказала, как реагирует на сплетни

Украинская певица Вера Брежнева призналась, какой фейк о них с Меладзе их смешит.

Вера Брежнева instagram.com/ververa

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В YouTube-шоу «ОК на связи!» Вера Брежнева рассказала, что регулярно читает неправдивую информацию о себе в интернете, и никак на это не реагирует. Знаменитость предпочитает не говорить о секс-скандале вокруг своего супруга, однако фейки, которые читает о себе, охотно решила обсудить.

По словам певицы, она привыкла постоянно видеть новости о своей беременности. Звезда отметила, что годами ходит беременная. Также в СМИ часто публикуют информацию о том, что она с Константином Меладзе разводится.

«Пожалуй, самая нелепая, что я развожусь со своим мужем. Я узнала об этом из газет. Самое удивительное, что мне писали в комментариях в соцсетях: или «Боже, как жаль, вы были такой прекрасной парой», или «Вот тебе! Вот тебе! Он нашел моложе», – рассказала Брежнева.

Вера Брежнева призналась, что с таких новостей они с Меладзе смеются, ведь у них в отношениях все хорошо.

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