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Выпускница КНУКиИ: Тодоренко показала, как выглядела в 22 года

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Ведущая показала, какой была до популярности.
Выпускница КНУКиИ: Тодоренко показала, как выглядела в 22 года
Выпускница КНУКиИ: Тодоренко показала, как выглядела в 22 года
instagram.com/reginatodorenko

Популярная украинская и российская ведущая, экс-солистка группы Real O и звезда программы «Орел и Решка» Регина Тодоренко показала фанам, как выглядела в 22-летнем возрасте. На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис знаменитость обнародовала кадры, которые были сделаны после ее выпуска из КНУКиИ в 2012 году.

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По словам Регины в те времена она зарабатывала 5200 грн в месяц. Этих денег артистке иногда не хватало на квартплату и еду. Тодоренко призналась, что в тот год загадала на день рождения желание, которое уже через год исполнилось. Она стала много путешествовать благодаря программе «Орел и Решка».

«В 2012 году мне 22 года. Я – выпускница Киевского национального университета культуры и искусств. Из поселка Котовского. Я зарабатываю 14000 руб. в месяц (5200 грн), которых мне хватает на аренду квартиры вместе с подругой и еду. В этот момент в 2012 году на свой день рождения я загадала желание: «Я хочу путешествовать». Через год я стала ведущей «Орел и решка» и путешествия стали моей работой», - похвасталась достижениями Тодоренко.

Регина Тодоренко показала, как выглядела в 22 года
Регина Тодоренко показала, как выглядела в 22 года
Скриншот
Регина Тодоренко в 2012 году
Регина Тодоренко в 2012 году
Скриншот
Инстаграм Регины Тодоренко
Инстаграм Регины Тодоренко
Скриншот
Регина Тодоренко в шоу
Регина Тодоренко в шоу "Орел и Решка"
Скриншот

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Теги: Регина Тодоренко, звезды в молодости
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Источник: ivonа bigmir)net

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