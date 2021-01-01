Выпускница КНУКиИ: Тодоренко показала, как выглядела в 22 года

Ведущая показала, какой была до популярности.

Популярная украинская и российская ведущая, экс-солистка группы Real O и звезда программы «Орел и Решка» Регина Тодоренко показала фанам, как выглядела в 22-летнем возрасте. На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис знаменитость обнародовала кадры, которые были сделаны после ее выпуска из КНУКиИ в 2012 году.

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По словам Регины в те времена она зарабатывала 5200 грн в месяц. Этих денег артистке иногда не хватало на квартплату и еду. Тодоренко призналась, что в тот год загадала на день рождения желание, которое уже через год исполнилось. Она стала много путешествовать благодаря программе «Орел и Решка».

«В 2012 году мне 22 года. Я – выпускница Киевского национального университета культуры и искусств. Из поселка Котовского. Я зарабатываю 14000 руб. в месяц (5200 грн), которых мне хватает на аренду квартиры вместе с подругой и еду. В этот момент в 2012 году на свой день рождения я загадала желание: «Я хочу путешествовать». Через год я стала ведущей «Орел и решка» и путешествия стали моей работой», - похвасталась достижениями Тодоренко.

Регина Тодоренко показала, как выглядела в 22 года Скриншот

Регина Тодоренко в 2012 году Скриншот

Инстаграм Регины Тодоренко Скриншот

Регина Тодоренко в шоу "Орел и Решка" Скриншот

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