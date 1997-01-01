280 тыс. просмотров: танец живота Юлии Саниной покорил зрителей

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина восхитила фанатов своей шикарной фигурой.

Юлия Санина instagram.com/the_hardkiss

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Популярная исполнительница Юлия Санина на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, которое собрало четверть миллиона просмотров. На кадре знаменитость станцевала под трек Бритни Спирс, оголив свой стройный животик. Артистка надела укороченный лонгслив лимонного цвета и кожаные брюки с низкой талией. Эффектный наряд подчеркнул шикарный пресс и осиную талию звезды.

Поклонники Юлии Саниной не смогли скрыть свой восторг от увиденного, и осыпали певицу комплиментами в комментариях:

«Красивый пресс, тонкая осина талия, спортивная фигура, сама красавица, талантливая, а как танцует, молодец, хорошего тебе настроения. Успехов». «А как переключить? 20 раз смотрю». «То были ключицы, теперь живот. Ну, все, капец! Санина – суперженщина!» «Невероятная».

Стоит отметить, что артистка не часто радует фанатов откровенными кадрами, поскольку у нее ревнивый супруг.

Напомним, что с 2011 года Юлия Санина состоит в браке с Валерием Бебко – режиссером, клипмейкером, продюсером и участником The Hardkiss. Пара воспитывает сына Даниила.

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