Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

280 тыс. просмотров: танец живота Юлии Саниной покорил зрителей

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина восхитила фанатов своей шикарной фигурой.

Юлия Санина
Юлия Санина
instagram.com/the_hardkiss

Читай также: Арми Хаммер поехал лечиться от наркомании и сексуальных излишеств

Популярная исполнительница Юлия Санина на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, которое собрало четверть миллиона просмотров. На кадре знаменитость станцевала под трек Бритни Спирс, оголив свой стройный животик. Артистка надела укороченный лонгслив лимонного цвета и кожаные брюки с низкой талией. Эффектный наряд подчеркнул шикарный пресс и осиную талию звезды.

Поклонники Юлии Саниной не смогли скрыть свой восторг от увиденного, и осыпали певицу комплиментами в комментариях:

«Красивый пресс, тонкая осина талия, спортивная фигура, сама красавица, талантливая, а как танцует, молодец, хорошего тебе настроения. Успехов».

«А как переключить? 20 раз смотрю».

«То были ключицы, теперь живот. Ну, все, капец! Санина – суперженщина!»

«Невероятная».

Стоит отметить, что артистка не часто радует фанатов откровенными кадрами, поскольку у нее ревнивый супруг.

Напомним, что с 2011 года Юлия Санина состоит в браке с Валерием Бебко – режиссером, клипмейкером, продюсером и участником The Hardkiss. Пара воспитывает сына Даниила.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Юлия Санина, видео, танец живота, инстаграм, фигура звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь