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Гросу отпраздновала 26-летие в компании Козловского и Камалии

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Алина Гросу обнародовала фото с празднования дня рождения.
Гросу отпраздновала 26-летие в компании Козловского и Камалии
Гросу отпраздновала 26-летие в компании Козловского и Камалии
Instagram

Во вторник, 8 июня, популярная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу отметила день рождения. По случаю 26-летия артистка устроила шумную вечеринку в одном из заведений на берегу реки.

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На своей странице в Инстаграм Гросу рассекретила, кто присутствовал на ее празднике. Певица позвала на день рождения только самых близких родственников и друзей. Среди гостей были и украинские знаменитости. Так, на фотографиях с празднования 26-летия Алины можно увидеть певца Виталия Козловского и исполнительницу Камалию.

Кроме того, именинница показала в соцсети романтический снимок, где она запечатлена в объятиях своего нового возлюбленного, российского актера Романа Полянского.

«Друзья мои, спасибо вам за ваши поздравления, за столько приятных и красивых слов, за то, что нашли время, за невероятный подарок - вашу любовь! Я ценю то, что наша дружба проверена годами и мы уже столько лет вместе, за искренность и преданность. И спасибо моей семье и моим любимым родителям - вы моё счастье и моя гордость. Спасибо, my love, за чудеса, за волшебное прошлое, настоящее и будущее!!!», - обратилась к самым близким людям Гросу.

День рождения Алины Гросу
День рождения Алины Гросу
instagram.com/alina_grosu
День рождения Алины Гросу
День рождения Алины Гросу
instagram.com/alina_grosu
День рождения Алины Гросу
День рождения Алины Гросу
instagram.com/alina_grosu
Виталий Козловский на дне рождения Алины Гросу
Виталий Козловский на дне рождения Алины Гросу
instagram.com/alina_grosu
Камалия на дне рождения Алины Гросу
Камалия на дне рождения Алины Гросу
instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу и Роман Полянский
Алина Гросу и Роман Полянский
instagram.com/alina_grosu

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Теги: Алина Гросу, день рождения звезд, Виталий Козловский, Камалия
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Источник: ivonа bigmir)net

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