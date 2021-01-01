Эксперт раскрыл секрет идеальных причесок Винника и Поплавского

Как ухаживают за волосами украинские артисты.

Бьюти-эксперт программы «Викриття» на телеканале KYIV.LIVE Владимир Кауфман прокомментировал прически украинских звезд и рассекретил, какими технологий они пользуются.

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Чтобы прическа Олега Винника приобрела более красивый вид, артист в последние годы стал пользоваться современными средствами и процедурами по уходу. По мнению эксперта, Винник часто тонирует волосы.

«У Олега достаточно долгий путь к той прическе, которую он имеет сейчас. Когда-то у него были темные волосы, как будто натуральные, затем осветленные прядки, потом вообще тотал блонд. Сейчас у него свой цвет на корнях, а кончики - осветлены. Похоже, что он достаточно часто их тонирует, 2-3 раза в месяц, а также поддерживает цвет шампунями фиолетовых оттенков, чтобы сохранять холодный акцент в прическе», - поделился Владимир.

Прическа Олега Винника KYIV.LIVE

Такой уход за волосами может обходиться артисту в более 20 000 гривен в месяц.

В прическе Михаила Поплавского эксперт заметил использования новейших технологий.

Прическа Михаила Поплавского KYIV.LIVE

«Я думаю, у него «система»: как парик, но не совсем. Судя по его объему в передней зоне, ему “приклеивают“ определенную форму волос. Эффект после процедуры может держаться до года», - объяснил Кауфман.

Стоимость такой системы составляет около 3 тысяч долларов.

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