Экс-жена Бена Аффлека прокомментировала его роман с Джей Ло

Как Дженнифер Гарнер отреагировала на новость о возобновлении отношений Аффлека и Лопес.

Известная американская актриса Дженнифер Гарнер, которая 12 лет была замужем за Беном Аффлеком, прокомментировала роман бывшего мужа с певицей Дженнифер Лопес. Один из источников, близких к окружению Гарнер, процитировал ее слова популярному таблоиду «E!».

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По словам инсайдера, бывшая супруга Аффлека считает, что он может встречаться с кем-угодно. Единственное, что ее беспокоит, - это то, что из-за романа с Лопес Бен будет мало проводить времени с детьми. У Гарнер и Аффлека есть две дочери Вайолет и Серафина, а также сын Сэмюэл.

«Джен не хочет вмешиваться. Она продолжает уделять внимание своим детям, и это ее приоритет. Когда дети с Беном, она надеется, что это тоже его приоритет. То, что он делает в остальное время, не ее проблема. Она сделала все возможное, чтобы построить прекрасные отношения между Беном и детьми. Но она не будет лезть в его личную жизнь и в то, с кем он встречается», - сообщил источник.

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