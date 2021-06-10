Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Экс-жена Бена Аффлека прокомментировала его роман с Джей Ло

Комментариев: 1
Как Дженнифер Гарнер отреагировала на новость о возобновлении отношений Аффлека и Лопес.
Экс-жена Бена Аффлека прокомментировала его роман с Джей Ло
Экс-жена Бена Аффлека прокомментировала его роман с Джей Ло
Getty images

Известная американская актриса Дженнифер Гарнер, которая 12 лет была замужем за Беном Аффлеком, прокомментировала роман бывшего мужа с певицей Дженнифер Лопес. Один из источников, близких к окружению Гарнер, процитировал ее слова популярному таблоиду «E!».

Читай также: Одна из сестер Олсен тайно вышла замуж

По словам инсайдера, бывшая супруга Аффлека считает, что он может встречаться с кем-угодно. Единственное, что ее беспокоит, - это то, что из-за романа с Лопес Бен будет мало проводить времени с детьми. У Гарнер и Аффлека есть две дочери Вайолет и Серафина, а также сын Сэмюэл.

«Джен не хочет вмешиваться. Она продолжает уделять внимание своим детям, и это ее приоритет. Когда дети с Беном, она надеется, что это тоже его приоритет. То, что он делает в остальное время, не ее проблема. Она сделала все возможное, чтобы построить прекрасные отношения между Беном и детьми. Но она не будет лезть в его личную жизнь и в то, с кем он встречается», - сообщил источник.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Дженнифер Гарнер, Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  10.06.2021, 17:52
Оценка:  0
гость
У Лопес упругий жопес даже в 50, вот он и тычет туда!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь