Знаменитости, которые умерли на глазах у зрителей

Знаменитости работают до изнеможения для того, чтобы понравиться зрителям, а некоторые любимцы публики умерли прямо на сцене.

Стив Ирвин и Мириам Макеба gettyimages.com

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Предлагаем вспомнить тех прекрасных людей, которые ушли из жизни на глазах у зрителей.

Мириам Макеба (1932–2008)

У обладательницы премии «Грэмми» Мириам Макебы прямо во время выступления случился сердечный приступ. Певицу доставили в больницу, однако спасти ее так и не удалось.

Мириам Макеба gettyimages.com

Стив Ирвин (1962–2006)

Любовь к дикой природе забрала жизнь у австралийского натуралиста. Во время съемки репортажа о морских скатах, Стив Ирвин погрузился на дно океана, где одно из животных убило мужчину. Скат пронзил грудь журналиста ядовитым жалом и смерть наступила мгновенно.

Стив Ирвин gettyimages.com

Лассе Эрикссон (1949–2011)

Шведский комик во время шоу «Четыре счастливых мужчины – 2» схватился за сердце и упал без сознания. К приезду скорой помощи Лассе Эрикссон был уже мертв.

Лассе Эрикссон gettyimages.com

Франко Скольо (1941–2005)

Итальянский футбольный тренер Франко Скольо, во время съемок теледебатов с президентом футбольного клуба «Генуя», упал на стул и мгновенно скончался от сердечного приступа.

Франко Скольо gettyimages.com

Даррелл Даймбэг (1966–2004)

Американский рок-музыкант Даррелл Даймбэг был убит на одном из своих концертов. Психически неуравновешенный фанат открыл стрельбу из пистолета, лишив жизни четырех человек и тяжело ранив еще двух. Одним из погибших оказался Даррелл Даймбэг.

Даррелл Даймбэг gettyimages.com

Тай Лонгли (1971–2003)

Американский гитарист Той Лонгли погиб из-за пожара, который случился в клубе во время его концерта. Музыкант пытался помочь выбраться своей беременной подруге, которая через полгода родила от него сына.

Тай Лонгли instagram.com/rockandwow

Оуэн Харт (1965–1999)

Канадский рестлер должен был спуститься на ринг на тросе, однако трос оборвался и Харт упал на землю с 24-метровой высоты. Спортсмен умер от внутреннего кровотечения.

Оуэн Харт instagram.com/awrestlinghistorian

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