Знаменитости, которые умерли на глазах у зрителей
Читай также: «Незаметные» знаменитости: Кто из звезд ведет скрытный образ жизни
Предлагаем вспомнить тех прекрасных людей, которые ушли из жизни на глазах у зрителей.
Мириам Макеба (1932–2008)
У обладательницы премии «Грэмми» Мириам Макебы прямо во время выступления случился сердечный приступ. Певицу доставили в больницу, однако спасти ее так и не удалось.
Стив Ирвин (1962–2006)
Любовь к дикой природе забрала жизнь у австралийского натуралиста. Во время съемки репортажа о морских скатах, Стив Ирвин погрузился на дно океана, где одно из животных убило мужчину. Скат пронзил грудь журналиста ядовитым жалом и смерть наступила мгновенно.
Лассе Эрикссон (1949–2011)
Шведский комик во время шоу «Четыре счастливых мужчины – 2» схватился за сердце и упал без сознания. К приезду скорой помощи Лассе Эрикссон был уже мертв.
Франко Скольо (1941–2005)
Итальянский футбольный тренер Франко Скольо, во время съемок теледебатов с президентом футбольного клуба «Генуя», упал на стул и мгновенно скончался от сердечного приступа.
Даррелл Даймбэг (1966–2004)
Американский рок-музыкант Даррелл Даймбэг был убит на одном из своих концертов. Психически неуравновешенный фанат открыл стрельбу из пистолета, лишив жизни четырех человек и тяжело ранив еще двух. Одним из погибших оказался Даррелл Даймбэг.
Тай Лонгли (1971–2003)
Американский гитарист Той Лонгли погиб из-за пожара, который случился в клубе во время его концерта. Музыкант пытался помочь выбраться своей беременной подруге, которая через полгода родила от него сына.
Оуэн Харт (1965–1999)
Канадский рестлер должен был спуститься на ринг на тросе, однако трос оборвался и Харт упал на землю с 24-метровой высоты. Спортсмен умер от внутреннего кровотечения.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Звездные дети, которые выросли и подали в суд на своих родителей
- Как знаменитости разыгрывают друг друга?
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.