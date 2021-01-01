Сальма Хайек призналась, что у нее проблемы с лишним весом

Актрисе пришлось поправиться ради новой роли.

Знаменитая голливудская актриса и продюсер мексиканского происхождения Сальма Хайек, которая часто радовала поклонников снимками в бикини, призналась, что сейчас борется с лишними килограммами.

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Так, в интервью изданию InStyle кинозвезда рассекретила, что недавно обманула своих фанов. Этой весной Сальма публиковала «не свежие» фото. Актриса знала, что скоро поправится для новой роли в фильме «Дом Гуччи», поэтому заранее сделала подборку кадров для дальнейшего использования еще во время рождественских праздников.

По словам Хайек, ей удалось быстро прибавить в весе, однако похудение идет намного медленнее, чем ей бы хотелось. Актриса хочет поскорее вернуться в форму по состоянию здоровья и отчасти из-за эйджизма (дискриминация по возрасту – ред.).

«Я потеряла очень мало. Вы говорите: «Эй, стой. Ты набираешь вес так быстро, но тебе нужно так много времени, чтобы его потерять. Когда ты становишься старше, люди ждут, что ты перестанешь стареть. Учитывая, сколько пробега у моего тела и сколько давления и суждений я оказала на него, мое тело было невероятно щедрым. Я знаю, что для моего возраста, для того образа жизни, который я вела, у меня все не так плохо. И это все благодаря медитации», - высказалась о своей внешности Сальма.

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